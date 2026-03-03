L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé mardi que les entrées de l’usine souterraine d’enrichissement d’uranium de Natanz, en Iran, ont été bombardées dans le cadre des attaques militaires américano-israéliennes contre le pays. L’annonce repose sur l’analyse des dernières images satellites disponibles.

« Sur la base des dernières images satellites disponibles, l’AIEA peut désormais confirmer des dommages récents aux bâtiments d’entrée de l’usine souterraine d’enrichissement de combustible de Natanz, en Iran », a indiqué l’agence onusienne sur le réseau social X. Elle précise qu’aucune conséquence radiologique n’est attendue.

L’installation souterraine d’enrichissement de combustible (FEP) de Natanz est l’une des trois usines iraniennes connues pour avoir été en activité lorsque Israël et les États-Unis ont mené des frappes contre des sites nucléaires iraniens en juin dernier. Le complexe avait déjà été gravement endommagé lors de ces attaques précédentes.

L’AIEA a ajouté qu’« aucun impact supplémentaire n’a été détecté au FEP lui-même », au-delà des dégâts constatés aux bâtiments d’entrée. L’agence de surveillance nucléaire de l’ONU continue de suivre la situation de près.

Ces nouvelles frappes s’inscrivent dans un contexte de tensions régionales accrues entre l’Iran, Israël et les États-Unis, alimentant les inquiétudes quant à la sécurité des installations nucléaires et à la stabilité du Moyen-Orient.