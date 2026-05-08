L’Ukraine alerte sur une pénurie critique de missiles anti-aériens face aux frappes russes

L’Ukraine a averti vendredi manquer gravement de missiles de défense aérienne après des mois de bombardements intensifs menés par la Russie, alors que Kiev s’attend à une nouvelle vague de frappes.

Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ihnat, a reconnu que plusieurs unités disposent désormais de stocks extrêmement réduits. « Les lanceurs affectés à certaines batteries sont à moitié vides, et c’est un euphémisme », a-t-il déclaré à l’agence de presse Ukrinform.

Depuis le début du conflit, l’Ukraine dépend largement des systèmes de défense aérienne fournis par ses alliés occidentaux pour intercepter les missiles russes. Si Kiev a développé des technologies locales efficaces contre certains drones longue portée, notamment grâce à des drones intercepteurs, des unités d’artillerie mobiles et des systèmes de guerre électronique, la défense antimissile reste fortement tributaire des équipements étrangers.

Les autorités ukrainiennes expliquent que les attaques massives menées par la Russie durant l’hiver ont fortement épuisé les stocks disponibles. Les retards et interruptions dans les livraisons d’armes occidentales ont également aggravé la situation au fil des années.

Selon Kiev, la pression sur les approvisionnements s’est encore accentuée en raison de la mobilisation croissante de systèmes de défense aérienne dans le cadre du conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran.

Cette situation suscite de nouvelles inquiétudes quant à la capacité de l’Ukraine à protéger ses villes et ses infrastructures stratégiques face aux frappes russes, alors que la guerre se poursuit depuis plus de quatre ans.

Les responsables ukrainiens multiplient désormais les appels à leurs partenaires occidentaux pour accélérer les livraisons de systèmes anti-aériens et de missiles, considérés comme essentiels pour maintenir les capacités défensives du pays.