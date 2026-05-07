L’ONU au bord d’un nouveau blocage : la résolution américaine contre l’Iran menacée par les vetos russe et chinois

Les États-Unis ont intensifié jeudi leur pression diplomatique à l’Organisation des Nations unies pour faire adopter une résolution exigeant que l’Iran cesse ses attaques et ses opérations de minage dans le détroit d’Ormuz. Mais plusieurs diplomates estiment que le texte a de fortes chances d’être bloqué par un veto de la Chine et de la Russie.

L’ambassadeur américain auprès de l’ONU, Mike Waltz, a présenté cette résolution comme un « test » pour les Nations unies face à l’escalade des tensions dans la région du Golfe. Washington accuse Téhéran de menacer la sécurité maritime internationale dans l’une des routes commerciales les plus stratégiques du monde.

Le projet de résolution intervient après plusieurs incidents dans le détroit d’Ormuz, passage clé pour le transport mondial de pétrole et de gaz. Les États-Unis et leurs alliés dénoncent des attaques et des activités de minage qu’ils attribuent à l’Iran, accusations que Téhéran conteste régulièrement.

La Chine et la Russie avaient déjà opposé leur veto le mois dernier à une précédente résolution liée à la situation dans le détroit d’Ormuz. Les deux puissances jugent que les initiatives américaines risquent d’aggraver les tensions régionales plutôt que de favoriser une désescalade diplomatique.

Ce nouveau bras de fer diplomatique reflète les divisions profondes au sein du Conseil de sécurité de l’ONU sur la gestion de la crise au Moyen-Orient. Les pays occidentaux plaident pour une ligne plus ferme contre l’Iran, tandis que Moscou et Pékin appellent à privilégier le dialogue et dénoncent ce qu’ils considèrent comme une stratégie de pression américaine.

Si la résolution venait à être bloquée, cela constituerait un nouvel échec diplomatique pour Washington dans sa tentative de rallier la communauté internationale face à l’Iran, alors que les tensions militaires et économiques dans la région continuent de s’intensifier.