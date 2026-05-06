L’Australie sur le qui-vive face au retour annoncé de familles liées à l’État islamique depuis la Syrie

L’Australie a annoncé que 13 membres de familles australiennes, actuellement détenus dans un camp en Syrie et liés à l’organisation extrémiste État islamique, prévoient de rentrer dans le pays. Cette perspective suscite une vigilance accrue des autorités, qui ont toutefois précisé qu’aucune assistance gouvernementale ne serait fournie à ces individus.

Le ministre de l’Intérieur, Tony Burke, a déclaré que le gouvernement faisait face à des « limites très importantes » quant à sa capacité à empêcher des citoyens australiens de revenir sur le territoire national. Il a néanmoins insisté sur la fermeté de la position officielle à l’égard de ces retours.

Le groupe concerné est composé de quatre femmes et de neuf enfants. Selon Tony Burke, ces personnes ne bénéficieront d’aucun soutien de la part de l’État. « Le gouvernement n’apporte aucune aide à ces personnes et ne leur en apportera aucune. Elles ont pris une décision épouvantable et honteuse », a-t-il affirmé devant la presse.

Les autorités ont également averti que tout individu soupçonné d’activités criminelles serait poursuivi sans exception. Le ministre n’a pas précisé les chefs d’accusation potentiels, mais a souligné que les rapatriés pourraient faire face à « toute la rigueur de la loi ».

L’Australie se prépare depuis plus d’une décennie à ce type de situation. Depuis 2014, les services de police et de renseignement ont élaboré des plans d’urgence pour gérer le retour de ressortissants liés à des groupes extrémistes, dans un contexte marqué par la menace persistante du terrorisme international.

Ce retour annoncé met en lumière les défis complexes auxquels sont confrontés les gouvernements occidentaux, entre impératifs de sécurité nationale, obligations légales envers leurs citoyens et gestion des conséquences humanitaires liées aux conflits au Moyen-Orient.