Un vol Air France affrété par le gouvernement français pour rapatrier des ressortissants bloqués au Moyen-Orient a été contraint de faire demi-tour ce jeudi 5 mars, en raison de tirs de missiles signalés dans la zone. L’information a été confirmée par le ministre des Transports, Philippe Tabarot, dans un message publié sur le réseau social X.

L’appareil devait rejoindre les Émirats arabes unis afin d’évacuer des Français présents dans la région, alors que la guerre impliquant l’Iran, Israël et les États-Unis continue de déstabiliser l’ensemble du Golfe. Selon le ministre, la décision de faire rebrousser chemin a été prise pour des raisons de sécurité face aux risques liés aux frappes et aux tirs de missiles.

Des milliers de ressortissants étrangers restent actuellement bloqués dans les pays du Golfe, où les vols commerciaux sont fortement perturbés et les espaces aériens partiellement fermés. Les autorités françaises assurent travailler à d’autres solutions de rapatriement, tout en rappelant que le retour des citoyens ne pourra se faire que « dans des conditions de sécurité garanties ».