États-Unis : l’ancien patron du FBI James Comey assigné à comparaître dans une enquête sensible visant l’ère Obama

L’ancien directeur du FBI, James Comey, a été assigné à comparaître par des procureurs fédéraux à Miami, dans le cadre d’une enquête du ministère américain de la Justice visant d’anciens responsables ayant enquêté sur Donald Trump, selon plusieurs médias américains.

D’après CBS News et Axios, qui citent des sources proches du dossier, cette procédure s’inscrit dans une investigation élargie portant sur des figures de haut rang ayant servi sous les présidences de Barack Obama et Joe Biden. L’enquête aurait déjà donné lieu à plus de 130 assignations à comparaître depuis son accélération l’année dernière.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement réagi à ces informations, et les représentants de James Comey n’ont pas souhaité faire de commentaires. Les avocats de l’ancien directeur du FBI ont également décliné toute prise de parole publique sur le sujet.

Cette affaire fait écho à des investigations précédentes sur les services de renseignement américains. À la fin de l’année dernière, des informations faisaient état de préparatifs pour convoquer devant un grand jury des responsables ayant contribué à une évaluation selon laquelle la Russie s’était ingérée dans l’élection présidentielle de 2016 remportée par Donald Trump.

L’enquête actuelle semble ainsi s’intéresser à la manière dont certaines investigations ont été menées à l’époque, notamment celles visant le président américain. Elle intervient dans un climat politique particulièrement tendu, où les questions liées aux institutions judiciaires et aux services de renseignement restent hautement sensibles.

La convocation de James Comey, figure centrale des enquêtes sur les ingérences étrangères et les affaires liées à Donald Trump, marque une nouvelle étape dans ce dossier complexe. Elle pourrait avoir des répercussions importantes sur le plan politique et judiciaire aux États-Unis.