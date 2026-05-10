Deux touristes singapouriens retrouvés morts après l’éruption spectaculaire d’un volcan en Indonésie

Deux ressortissants singapouriens portés disparus depuis plusieurs jours ont été retrouvés morts dimanche après l’éruption du mont Mont Dukono, sur l’île indonésienne d’Halmahera, ont annoncé les autorités locales de secours.

Selon le chef de l’agence de secours locale, Iwan Ramdani, les corps ont été découverts près du cratère du volcan et une opération d’évacuation était toujours en cours dimanche. Les secours rencontrent cependant d’importantes difficultés en raison des éruptions persistantes et des mauvaises conditions météorologiques dans la région.

« L’évacuation des corps est toujours entravée par les éruptions qui continuent de se produire et par le mauvais temps », a expliqué le responsable à Reuters, précisant que de fortes pluies compliquaient également les opérations sur le terrain.

Environ 150 secouristes, appuyés par deux drones thermiques, ont été mobilisés pour mener les recherches. Les équipes se sont concentrées sur une zone située entre 100 et 150 mètres du bord du cratère, là où les victimes avaient été aperçues pour la dernière fois.

Le mont Dukono, situé dans la province des Moluques du Nord au bord de l’océan Pacifique, est entré en éruption vendredi. Le volcan a projeté un immense panache de cendres jusqu’à 10 kilomètres d’altitude, provoquant une vaste alerte dans la région. L’activité volcanique se poursuit, bien qu’à une intensité plus faible selon les autorités.

Les secouristes ont indiqué que les environs du cratère restaient recouverts de cendres volcaniques épaisses, rendant les déplacements particulièrement dangereux. La zone où les victimes ont été retrouvées se situe à environ 1,25 kilomètre du dernier endroit où elles avaient été localisées.

L’Indonésie se trouve sur la « ceinture de feu » du Pacifique, une région marquée par une forte activité sismique et volcanique. Le pays compte plus de 120 volcans actifs et connaît régulièrement des éruptions meurtrières.