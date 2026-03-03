Le président russe Vladimir Poutine transmettra à l’Iran les préoccupations exprimées par plusieurs dirigeants arabes concernant les frappes de Téhéran contre des infrastructures pétrolières dans la région, a indiqué mardi le Kremlin. Cette initiative intervient alors que le conflit impliquant l’Iran continue de s’étendre.

Lundi, Vladimir Poutine s’est entretenu par téléphone avec quatre dirigeants d’États arabes du Golfe. Selon Moscou, il leur a proposé de mettre à profit les liens étroits que la Russie entretient avec Téhéran — dans le cadre d’un partenariat stratégique — afin de contribuer à désamorcer les tensions.

« Poutine fera assurément tout son possible pour contribuer à un léger apaisement des tensions », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’un point de presse. Il a précisé que les discussions de la veille avaient largement porté sur la volonté du président russe de relayer aux autorités iraniennes la « profonde préoccupation » des dirigeants arabes face aux frappes visant leurs installations pétrolières.

Selon le Kremlin, Moscou entend utiliser le dialogue qu’elle maintient avec les responsables iraniens pour faire part de ces inquiétudes et encourager une désescalade. La Russie cherche ainsi à se positionner comme intermédiaire potentiel dans un contexte régional de plus en plus instable.

Les attaques contre les infrastructures énergétiques ont ravivé les craintes d’une perturbation des approvisionnements mondiaux en pétrole et d’un embrasement plus large au Moyen-Orient, alors que plusieurs puissances multiplient les initiatives diplomatiques pour contenir la crise.