Le pape François appelle à prier pour une utilisation responsable des technologies modernes

Le pape François a souligné l’importance d’utiliser la technologie pour promouvoir l’unité, et non la division, et de l’exploiter pour aider les pauvres, améliorer la vie des malades et prendre soin de « notre maison commune », tout en favorisant les rencontres entre frères et sœurs.

Dans son message vidéo pour l’« intention de prière » du mois d’avril, le pape a encouragé à « prier pour que l’utilisation des technologies modernes ne remplace pas les relations humaines, qu’elle respecte la dignité des personnes et aide à faire face aux crises de notre époque ».



Il a ajouté, en se demandant : « Que devons-nous faire alors ? », avant de répondre : « Nous devons utiliser la technologie comme un moyen d’unité, et non de division. Nous devons l’utiliser pour aider les pauvres, améliorer la vie des malades et des personnes handicapées. Nous devons utiliser la technologie pour prendre soin de notre maison commune, et pour nous rencontrer en frères et sœurs ».



Il a également déclaré : « J’aimerais tant que nous regardions moins les écrans et que nous nous plongions davantage dans les yeux des uns des autres ! Si nous passons plus de temps avec nos téléphones qu’avec les personnes autour de nous, il y a un problème. Les écrans nous font oublier qu’il y a derrière des personnes réelles qui respirent, rient et pleurent ».



Il a aussi mis en garde contre le fait que la technologie « ne peut pas être un avantage pour certains, tandis que d’autres sont exclus », soulignant que cela entraînera « l’aggravation des écarts économiques, sociaux, éducatifs et professionnels, entre autres ».