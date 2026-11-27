"The worst scam": Bruno Le Maire launches a frontal attack on the National Rally

Bruno Le Maire critique sévèrement le Rassemblement national, le qualifiant de "pire arnaque" de la vie politique française. Il exprime son soutien aux agriculteurs et aux Français en détresse, tout en soulignant que le RN n'apporte pas de solutions viables. Il avertit également sur les risques d'une victoire du RN pour l'Union européenne.

Marine Le Pen female politician, a leading figure in the Rally…

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Bruno Le Maire durcit le ton contre le RN. Invité de RMC/BFM TV vendredi 27 novembre, l’ancien ministre de l’Économie a affirmé respecter ses électeurs tout en qualifiant le parti de « pire arnaque de la vie politique française depuis 30 à 40 ans ».

L’ancien locataire de Bercy a notamment évoqué les agriculteurs en difficulté et les Français confrontés au manque d’accès aux soins. Il assure comprendre leurs attentes, mais considère que le projet du National Gathering n’apporte pas les réponses nécessaires.

Un choix immédiat pour Philippe face à Le Pen

Interrogé sur un éventuel second tour entre Édouard Philippe et Marine Le Pen, Bruno Le Maire a défendu un choix sans hésitation en faveur de l’ancien Prime minister.

Il a également critiqué l’ouverture de l’espace politique de la droite et du centre à Éric Zemmour ou Nicolas Dupont-Aignan. Selon lui, leur intégration entretient une confusion sur les valeurs et l’orientation européenne de ce rassemblement.

Bruno Le Maire a enfin mis en garde contre les conséquences d’une victoire du RN pour l’Union européenne. Il redoute une fragmentation du continent, chaque État privilégiant ses intérêts nationaux au détriment d’une puissance européenne commune.

Sources cited in the article RMC · RMC/BFMTV