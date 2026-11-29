Banquet of the French Canon in Biarritz: seven police officers and gendarmes injured, Nuñez condemns the violence

Des affrontements lors du banquet du Canon français à Biarritz font sept policiers et gendarmes blessés, dont un gravement. Les manifestants, opposés à l'événement jugé d'extrême droite, bloquent l'accès à la halle d'Iraty. Le ministre Laurent Nuñez accuse des groupes d'ultragauche et condamne les violences.

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Des affrontements ont éclaté samedi 28 novembre à Biarritz autour d’un banquet du Canon français. Dans un communiqué publié dans la soirée, le ministère de l’Intérieur fait état de sept blessés parmi les forces de l’ordre, dont un grave, ainsi que de blessés parmi les participants et les manifestants.

Les opposants s’étaient rassemblés pour empêcher l’accès à la halle d’Iraty, où environ 1 500 convives étaient attendus. Ils dénonçaient un événement qu’ils accusent de véhiculer des idées d’extrême droite. Les forces de l’ordre sont intervenues et ont notamment utilisé des gaz lacrymogènes.

Selon Beauvau, les rassemblements ont réuni jusqu’à 2 300 personnes, réparties sur plusieurs points de blocage. Le ministère rapporte de nombreux jets de projectiles contre les policiers et les gendarmes.

Nuñez met en cause des groupes d’ultragauche

Laurent Nuñez attribue la recherche de l’affrontement à une partie des personnes mobilisées, appartenant, selon ses services, aux mouvances d’ultragauche. Le communiqué précise que ces groupes n’étaient pas majoritaires parmi les manifestants.

Le ministre condamne les violences et apporte son soutien aux agents blessés. Il estime que les agissements constatés ne relèvent pas de l’exercice de la liberté de manifester.

Le bilan ministériel mentionne également cinq blessés légers parmi les convives et un parmi les opposants. De son côté, RTL rapporte que quatre gardes à vue étaient en cours samedi, selon les informations communiquées par le tribunal judiciaire de Bayonne.

Sources cited in the RTL article