Cancer colorectal : la Ligue contre le cancer relance sa campagne choc « Va chier » pour briser le tabou du dépistage

À l’approche de « Mars Bleu », le mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, la Ligue contre le cancer dévoile une nouvelle édition de sa campagne au slogan volontairement provocateur : « Va chier ». Une formule destinée à attirer l’attention sur un geste simple mais encore trop souvent évité.

Pour la deuxième année consécutive, l’association mise sur l’autodérision pour encourager le dépistage. Huit personnalités, parmi lesquelles Franck Dubosc, Kyan Khojandi, Enzo Lefort, Suzane ou encore Paola Locatelli, participent à une série de visuels diffusés à partir du 1er mars. Objectif : lever les réticences autour d’un test jugé intime, voire embarrassant.

Le deuxième cancer le plus fatal après celui du poumon

Chaque année en France, environ 47 000 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués et 17 000 décès sont recensés. Il s’agit du deuxième cancer le plus meurtrier après celui du poumon. Pourtant, détecté précocement, il se guérit dans neuf cas sur dix. Le dépistage repose sur un test simple, réalisé à domicile, consistant en un prélèvement de selles envoyé gratuitement en laboratoire.

Près de deux tiers des personnes âgées de 50 à 74 ans, invitées tous les deux ans par l’Assurance maladie à effectuer ce test, ne le réalisent pas. La Ligue contre le cancer pointe des « non-dits » persistants autour de ce dépistage. Pour ses responsables, le ton décalé de la campagne vise à dédramatiser un sujet encore tabou et à rappeler qu’un geste simple, effectué chez soi, peut permettre de sauver des vies.