Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que la date et le lieu du prochain cycle de négociations de paix trilatérales entre les États-Unis, la Russie et l’Ukraine dépendraient de la situation sécuritaire au Moyen-Orient ainsi que du niveau des « réelles possibilités diplomatiques ».

S’exprimant alors que les tensions régionales se sont intensifiées, le chef de l’État ukrainien a indiqué qu’il fournirait de nouvelles directives à l’équipe de négociation ukrainienne lors des prochains pourparlers, sans préciser la nature de ces instructions.

Jeudi, Volodymyr Zelensky avait affirmé que la prochaine série de discussions pourrait se tenir à Abou Dhabi au début du mois de mars. Cette perspective semble désormais incertaine, les Émirats arabes unis ayant été pris dans les répercussions des frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

L’évolution de la situation au Moyen-Orient pourrait ainsi influencer directement le calendrier diplomatique lié au conflit en Ukraine. Les autorités ukrainiennes semblent vouloir évaluer les risques sécuritaires et les conditions politiques avant de confirmer la tenue des négociations.

Ces déclarations interviennent dans un contexte international marqué par une multiplication des crises, compliquant davantage les efforts visant à parvenir à un règlement diplomatique du conflit entre Kiev et Moscou.