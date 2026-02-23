Quatre ans de guerre en Ukraine : Zelensky estime que Poutine a « déjà déclenché » la troisième guerre mondiale

À l’occasion du quatrième anniversaire de l’invasion russe, Volodymyr Zelensky a accordé une interview à la BBC dans laquelle il a affirmé que Vladimir Poutine avait franchi le seuil d’un conflit de dimension mondiale. Pour le président ukrainien, Moscou ne cherche pas seulement à s’emparer de territoires : la Russie voudrait « imposer au monde un mode de vie différent ». Sur ce point, Zelensky dit avoir des vues radicalement opposées à celles de Donald Trump, qui ne partage pas cette lecture du conflit.

Ni capitulation ni victoire en vue

Dans un entretien parallèle accordé à l’AFP, Zelensky avait nuancé le tableau : l’Ukraine ne perd pas la guerre, mais la gagner reste incertain. Il a dénoncé la pression américaine visant à obtenir un retrait complet des forces ukrainiennes du Donbass, dont moins de 20 % reste sous contrôle de Kiev. Un cessez-le-feu éventuel ne pourra se faire, selon lui, sans garanties de sécurité durables s’étendant sur trente ans, adossées au Congrès américain plutôt qu’à la seule volonté du président en exercice.

La question des négociations reste dans l’impasse. Un cycle de pourparlers trilatéraux à Genève la semaine dernière n’a débouché sur aucun résultat tangible. Zelensky a également évoqué des contre-attaques en cours dans le sud du pays, affirmant que ses troupes auraient repris 300 kilomètres carrés ces derniers jours, des chiffres que l’AFP n’a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante.