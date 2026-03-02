L’Ukraine devrait achever dans les prochains jours les travaux techniques nécessaires à l’ouverture de négociations sur l’ensemble des chapitres liés à son adhésion à l’Union européenne, a déclaré lundi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Selon le chef de l’État, Kyiv touche à la fin des préparatifs indispensables au lancement formel des discussions avec Bruxelles, une étape jugée cruciale pour l’avenir stratégique du pays. Il a souligné que l’adhésion à l’UE constituait un élément central de la sécurité et de la stabilité de l’Ukraine dans l’après-guerre.

Le processus reste toutefois confronté à des obstacles politiques. La Hongrie a notamment bloqué certaines avancées, ralentissant les progrès de Kyiv vers l’ouverture complète des négociations.

En parallèle, l’Ukraine doit poursuivre d’importantes réformes pour satisfaire aux critères d’adhésion fixés par l’Union européenne, notamment en matière d’État de droit, de lutte contre la corruption et d’indépendance des institutions.

Malgré les difficultés liées au conflit en cours et aux exigences techniques du processus, les autorités ukrainiennes affirment vouloir maintenir le cap européen, considérant l’intégration à l’UE comme une garantie à long terme de prospérité et de sécurité.