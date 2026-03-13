L’ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, actuellement emprisonné, a été hospitalisé vendredi dans une unité de soins intensifs à Brasília après avoir été diagnostiqué avec une bronchopneumonie, selon un communiqué médical.

Âgé de 70 ans, Bolsonaro a été transféré tôt vendredi matin depuis sa prison vers l’hôpital DF Star Hospital après avoir présenté une forte fièvre, des frissons et une baisse du taux d’oxygène dans le sang. Les médecins ont indiqué qu’il était traité par antibiotiques.

Selon l’équipe médicale, son état est jugé sérieux et il devrait rester hospitalisé pendant plusieurs jours. Les médecins ont précisé qu’aucune intervention chirurgicale n’était envisagée pour le moment.

La bronchopneumonie est une infection pulmonaire qui peut provoquer des difficultés respiratoires et qui nécessite souvent une surveillance médicale étroite, en particulier chez les patients âgés.

La famille de l’ancien dirigeant demande désormais que sa peine soit aménagée en assignation à résidence, estimant que son état de santé justifie une prise en charge médicale permanente.

Jair Bolsonaro purge actuellement une peine de 27 ans de prison pour avoir participé à une tentative de coup d’État après sa défaite à l’élection présidentielle de 2022 face au président actuel Luiz Inácio Lula da Silva. Ses problèmes de santé sont également liés aux séquelles de l’attaque au couteau dont il avait été victime lors de la campagne présidentielle de 2018.