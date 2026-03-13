Le gouvernement de Pologne a décidé de poursuivre la mise en œuvre d’un programme de financement de la défense de l’Union européenne malgré le veto opposé par le président du pays.

L’exécutif dirigé par le Premier ministre Donald Tusk estime que le programme européen SAFE (Security Action for Europe) est essentiel pour renforcer la sécurité nationale face à ce qu’il considère comme une menace croissante venant de la Russie.

Le projet prévoyait de permettre à Varsovie d’accéder à environ 43,7 milliards d’euros de prêts européens destinés à financer des investissements militaires. Toutefois, le président Karol Nawrocki, soutenu par l’opposition nationaliste, a opposé son veto à la loi permettant de mettre en œuvre ce dispositif.

Selon lui, ce programme risquerait d’endetter lourdement les générations futures et d’accroître l’influence de Bruxelles sur les décisions de sécurité nationale.

Malgré ce veto, le gouvernement polonais a adopté une résolution autorisant les ministres à signer les accords de prêt nécessaires afin de poursuivre les investissements militaires.

Les autorités polonaises justifient cette décision par la détérioration rapide de la situation sécuritaire en Europe, estimant qu’une augmentation significative des dépenses de défense est devenue indispensable dans le contexte géopolitique actuel.