Les Nations Unies ont lancé un appel d’urgence de 308 millions de dollars afin d’aider le Liban à faire face aux conséquences humanitaires de la guerre en cours dans la région.

Selon l’organisation, plus de 800 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile à la suite de l’escalade des tensions entre Hezbollah et Israël, dans le contexte du conflit régional impliquant également l’Iran et les États-Unis.

L’appel de fonds vise à soutenir les opérations humanitaires d’urgence, notamment l’hébergement des déplacés, l’accès à la nourriture, aux soins médicaux et à l’eau potable pour les populations affectées.

Les agences humanitaires présentes dans le pays avertissent que la situation pourrait rapidement se détériorer si des financements supplémentaires ne sont pas mobilisés. Elles soulignent que les ressources disponibles sont déjà fortement sollicitées en raison de multiples crises internationales.

Selon les responsables humanitaires, les déficits de financement représentent un obstacle majeur à la mise en œuvre des opérations d’urgence, ce qui risque de réduire l’aide apportée aux familles déplacées.

Le Liban, déjà fragilisé par une grave crise économique et politique, doit désormais faire face à un afflux massif de déplacés internes, ce qui exerce une pression supplémentaire sur ses infrastructures et ses services essentiels.