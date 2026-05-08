La guerre contre l’Iran fragilise l’alliance entre Meloni et Trump : Rubio envoyé à Rome pour calmer les tensions

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a rencontré vendredi à Rome le secrétaire d’État américain Marco Rubio, dans un contexte de tensions croissantes entre l’Italie et l’administration du président américain Donald Trump.

Cette visite intervient alors que la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran met à rude épreuve les relations diplomatiques entre Washington et plusieurs alliés européens.

Marco Rubio effectue une visite de deux jours en Italie avec pour objectif d’apaiser les tensions aussi bien avec le gouvernement italien qu’avec le Vatican. Washington cherche notamment à limiter les conséquences des attaques verbales inédites de Donald Trump contre le pape Léon XIII.

Les discussions ont également porté sur le refus de Rome de soutenir pleinement l’offensive américano-israélienne contre l’Iran, une position qui suscite une certaine frustration du côté américain. L’Italie appelle depuis plusieurs semaines à une approche plus prudente et diplomatique face au conflit.

Giorgia Meloni était pourtant considérée comme l’une des dirigeantes européennes les plus proches de Donald Trump. Depuis son arrivée au pouvoir, elle a multiplié les signes de rapprochement avec Washington et tenté de se présenter comme une interlocutrice privilégiée entre les États-Unis et l’Europe.

Mais la guerre avec l’Iran semble désormais créer des fractures au sein de cette relation politique jusque-là très solide. En Italie, la cheffe du gouvernement fait face à des pressions internes croissantes concernant son positionnement vis-à-vis des choix stratégiques américains.

Cette rencontre à Rome illustre les difficultés des alliés occidentaux à maintenir une ligne commune sur le conflit au Moyen-Orient, alors que les tensions diplomatiques et militaires continuent de s’intensifier dans la région.