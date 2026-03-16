L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été transféré dans une unité de soins semi-intensifs après une amélioration de son état de santé, a annoncé lundi son épouse Michelle Bolsonaro. Le dirigeant de droite poursuit actuellement un traitement contre une bronchopneumonie.

Dans un message publié sur Instagram, Michelle Bolsonaro a indiqué que les marqueurs inflammatoires de son mari avaient diminué, ce qui a permis aux médecins de l’autoriser à quitter l’unité de soins intensifs pour un service de surveillance médicale moins critique.

Jair Bolsonaro, qui a dirigé le Brésil de 2019 à 2022, reste néanmoins hospitalisé et continue de recevoir un traitement médical. Les médecins suivent attentivement l’évolution de son état afin de s’assurer que l’amélioration observée se confirme dans les prochains jours.

L’annonce de ce transfert vers des soins semi-intensifs est généralement considérée comme un signe positif dans le processus de rétablissement d’un patient. Elle indique que l’état clinique s’est stabilisé, même si une surveillance étroite reste nécessaire.

Depuis l’annonce de son hospitalisation, plusieurs responsables politiques et partisans de l’ancien chef de l’État ont exprimé leur soutien. Jair Bolsonaro demeure une figure influente de la droite brésilienne malgré son départ du pouvoir.

Les autorités médicales n’ont pas donné davantage de détails sur la durée prévue de son hospitalisation. Son état de santé continuera d’être évalué au fur et à mesure de l’évolution de son traitement contre la bronchopneumonie.