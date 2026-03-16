Le conflit en cours au Moyen-Orient perturbe les routes aériennes utilisées pour transporter des médicaments essentiels vers les pays du Golfe, faisant craindre des difficultés d’approvisionnement pour certains traitements sensibles, notamment les médicaments anticancéreux. Des responsables du secteur pharmaceutique ont indiqué que les entreprises sont contraintes de réorganiser leurs chaînes logistiques pour éviter des ruptures.

Selon ces dirigeants, les perturbations affectent particulièrement les médicaments nécessitant une chaîne du froid, comme certains traitements contre le cancer. Ces produits doivent être transportés rapidement et dans des conditions strictement contrôlées, ce qui rend leur acheminement particulièrement vulnérable aux perturbations des liaisons aériennes.

La guerre, déclenchée il y a deux semaines après des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et suivie de ripostes iraniennes dans la région, a paralysé plusieurs plateformes de transit majeures. Des hubs logistiques importants, notamment à Dubaï et Doha, sont actuellement saturés ou perturbés, compliquant la distribution de nombreux produits essentiels.

Face à cette situation, les fabricants de médicaments tentent de réorganiser leurs routes d’acheminement. Certaines cargaisons sont redirigées vers d’autres aéroports ou transportées par voie terrestre afin de contourner les zones les plus affectées par les tensions.

Pour l’instant, les acteurs du secteur affirment qu’aucune pénurie majeure n’a été constatée dans les hôpitaux. Toutefois, ils préviennent que la situation pourrait rapidement se détériorer si le conflit se prolonge ou si les perturbations logistiques persistent.

Les experts redoutent notamment que les établissements de santé subissent une pression croissante dans les semaines à venir. L’acheminement de médicaments vitaux pourrait devenir plus complexe, ce qui pourrait affecter les traitements de nombreux patients dans la région.