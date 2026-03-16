Au Royaume-Uni, un débat grandissant sur une possible interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans suscite la résistance de nombreux adolescents, qui défendent le rôle central de ces plateformes dans leur vie quotidienne. Inspirée d’une initiative récemment adoptée en Australie, cette proposition vise à protéger les jeunes des effets potentiellement nocifs des réseaux sociaux.

Interrogés par Reuters, plusieurs élèves de lycées londoniens expliquent utiliser les réseaux sociaux principalement pour rester en contact avec leurs amis, partager des informations et organiser leur vie sociale. Pour eux, ces plateformes constituent un outil essentiel de communication, même s’ils reconnaissent l’existence de certains risques.

Les défenseurs d’une interdiction estiment que les réseaux sociaux peuvent avoir des effets négatifs sur la santé mentale des jeunes, notamment en raison du cyberharcèlement, de la pression sociale et d’une exposition prolongée aux écrans. Toutefois, certains experts soulignent que les preuves scientifiques concernant l’efficacité réelle d’une interdiction restent encore limitées.

De nombreux spécialistes plaident plutôt pour une régulation plus stricte des plateformes plutôt qu’une interdiction totale. Selon eux, l’objectif devrait être de rendre les réseaux sociaux plus sûrs pour les jeunes utilisateurs, en imposant davantage de responsabilités aux entreprises technologiques.

Plusieurs experts appellent ainsi les plateformes numériques à renforcer leurs mesures de protection, notamment en améliorant les systèmes de modération, en limitant certains contenus nuisibles et en mettant en place des outils de contrôle parental plus efficaces.

Le débat reste ouvert au Royaume-Uni, où les autorités examinent différentes options pour encadrer l’usage des réseaux sociaux par les mineurs. Entre protection de la santé mentale des jeunes et liberté d’accès aux outils numériques, la question continue de diviser responsables politiques, experts et utilisateurs.