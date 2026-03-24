Brésil : Jair Bolsonaro sorti des soins intensifs après une infection pulmonaire

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro est sorti de l’unité de soins intensifs où il était hospitalisé depuis plusieurs jours, selon des informations rapportées par les médias locaux.

Âgé de 71 ans, il avait été admis à l’hôpital de Brasilia le 13 mars après avoir développé une bronchopneumonie, une infection pulmonaire pouvant entraîner de graves difficultés respiratoires.

Son état de santé s’est suffisamment amélioré pour permettre son transfert dans une chambre standard, d’après son équipe médicale.

Aucune date de sortie n’a toutefois été communiquée à ce stade, les médecins restant prudents quant à son rétablissement complet.

Jair Bolsonaro purge actuellement une peine de 27 ans de prison après avoir été reconnu coupable de complot en vue d’un coup d’État à la suite de sa défaite à l’élection présidentielle de 2022 face à Luiz Inácio Lula da Silva.

Cette évolution de son état de santé intervient dans un contexte politique encore marqué par les divisions héritées de son mandat et des événements post-électoraux.