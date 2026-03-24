Migration : le Costa Rica accepte d’accueillir des migrants expulsés par les États-Unis

Le Costa Rica a conclu un accord préliminaire avec les États-Unis pour accueillir sur son territoire des migrants expulsés depuis le sol américain, y compris en provenance de pays tiers.

Selon la présidence costaricienne, le pays pourra recevoir jusqu’à 25 migrants par semaine dans le cadre de ce dispositif, tout en conservant la possibilité de décider au cas par cas de leur acceptation.

Washington s’est engagé à fournir un soutien financier pour accompagner ce programme, tandis que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) prendra en charge des besoins essentiels comme l’hébergement et l’alimentation.

Cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large des États-Unis visant à externaliser la gestion des flux migratoires vers des pays partenaires de la région.

Pour le Costa Rica, cette coopération soulève des enjeux logistiques et politiques, dans un contexte où le pays est déjà confronté à ses propres défis migratoires.

Les modalités précises de mise en œuvre restent encore à définir, mais ce mécanisme pourrait devenir un modèle pour d’autres accords similaires en Amérique centrale.

Il illustre en tout cas l’évolution des politiques migratoires, de plus en plus marquées par des partenariats internationaux pour gérer les déplacements de populations.