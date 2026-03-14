L’ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, demeure hospitalisé dans une unité de soins intensifs à Brasilia après avoir été diagnostiqué avec une bronchopneumonie, selon un rapport médical publié samedi.

L’hôpital DF Star a indiqué que l’état général de l’ancien dirigeant restait stable, mais que certains résultats d’analyses montraient une aggravation de la fonction rénale ainsi qu’une hausse des marqueurs inflammatoires.

Âgé de 70 ans, Bolsonaro reçoit actuellement un traitement comprenant des antibiotiques, une hydratation intraveineuse, ainsi que des séances de kinésithérapie respiratoire et motrice. Les médecins ont également mis en place des mesures préventives contre la thrombose veineuse. Aucune date de sortie de l’hôpital n’a été annoncée à ce stade.

L’ancien président a été hospitalisé après un épisode de broncho-aspiration ayant provoqué cette infection pulmonaire, qui peut entraîner de graves difficultés respiratoires.

Jair Bolsonaro purge actuellement une peine de 27 ans de prison pour avoir participé à un complot visant à renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2022 remportée par l’actuel chef de l’État, Luiz Inácio Lula da Silva.

Depuis son incarcération, sa famille et ses avocats demandent son placement en résidence surveillée pour raisons de santé. Ces requêtes ont toutefois été rejetées à plusieurs reprises par le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, chargé du dossier.