L’armée de Israël a averti qu’elle pourrait cibler des ambulances et des installations médicales au Liban, affirmant qu’elles seraient utilisées par le Hezbollah pour des activités militaires dans le cadre du conflit en cours.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichai Adraee, a déclaré que le Hezbollah utiliserait « largement les ambulances à des fins militaires », estimant que cette pratique devait cesser immédiatement. L’armée israélienne n’a toutefois pas fourni de preuves publiques pour étayer ces accusations.

Cette déclaration intervient alors que les affrontements se poursuivent entre Israël et le Hezbollah depuis l’entrée du mouvement libanais dans la guerre régionale déclenchée après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Les bombardements israéliens ont déjà touché plusieurs zones au Liban, notamment à Beyrouth, où des bâtiments ont été endommagés lors de frappes récentes dans certains quartiers de la capitale.

L’avertissement concernant les ambulances suscite des inquiétudes parmi les organisations humanitaires, car les véhicules médicaux et les infrastructures de santé sont protégés par le droit international humanitaire.

Le Hezbollah, soutenu par l’Iran, accuse de son côté Israël de cibler des zones civiles et promet de poursuivre ses attaques contre le territoire israélien tant que les opérations militaires se poursuivront dans la région.