Entrevue POLITIQUE

Violences en France : JD Vance accuse les progressistes d’avoir « importé le tiers-monde »

Par

2 minutes de lecture

Violences en France : JD Vance accuse les progressistes d’avoir « importé le tiers-monde »
Violences en France : JD Vance accuse les progressistes d’avoir « importé le tiers-monde »

JD Vance s’empare des violences du 17 octobre pour lancer une charge contre les politiques migratoires occidentales. Dans un message publié sur X dans la nuit de samedi à dimanche, heure française, le vice-président américain partage une vidéo de l’hôtel de ville de Limoges en flammes et accuse les responsables progressistes d’avoir ignoré les conséquences de leurs choix. « Les progressistes occidentaux ont importé le tiers-monde en France et dans d’autres pays au nom de la diversité et de la compassion », écrit-il, selon notre traduction. Il leur reproche d’avoir négligé les questions d’assimilation et de compatibilité, malgré les avertissements qu’ils auraient reçus.

Le numéro deux américain accompagne cette accusation d’un message adressé à la France : « Je prie pour que la France, un beau pays peuplé de gens formidables, mette fin à cette folie avant que davantage de ses monuments ne brûlent. » Son intervention intervient après les incendies, les pillages et les attaques contre des bâtiments publics qui ont marqué la journée de mobilisation contre la vie chère.

Un avertissement aux électeurs américains avant les élections de novembre

Le vice-président utilise également les images françaises pour attaquer ses adversaires aux États-Unis. « J’espère que les Américains sont attentifs. Voilà l’avenir que les démocrates du Congrès veulent pour votre pays », affirme-t-il. Cette mise en garde intervient à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre 2026, qui détermineront le contrôle du Congrès. Elle prolonge les critiques répétées de JD Vance contre les politiques européennes d’immigration, déjà au cœur de son discours à Munich en février 2025.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une