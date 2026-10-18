Violences en France : JD Vance accuse les progressistes d’avoir « importé le tiers-monde »

JD Vance utilise les violences en France pour critiquer les politiques migratoires progressistes, accusant ces dernières d'avoir « importé le tiers-monde ». Dans un message sur X, il implore la France de mettre fin à ces troubles avant qu'ils ne causent davantage de destruction, tout en alertant les électeurs américains à l'approche des élections de mi-mandat.

JD Vance s’empare des violences du 17 octobre pour lancer une charge contre les politiques migratoires occidentales. Dans un message publié sur X dans la nuit de samedi à dimanche, heure française, le vice-président américain partage une vidéo de l’hôtel de ville de Limoges en flammes et accuse les responsables progressistes d’avoir ignoré les conséquences de leurs choix. « Les progressistes occidentaux ont importé le tiers-monde en France et dans d’autres pays au nom de la diversité et de la compassion », écrit-il, selon notre traduction. Il leur reproche d’avoir négligé les questions d’assimilation et de compatibilité, malgré les avertissements qu’ils auraient reçus.

Le numéro deux américain accompagne cette accusation d’un message adressé à la France : « Je prie pour que la France, un beau pays peuplé de gens formidables, mette fin à cette folie avant que davantage de ses monuments ne brûlent. » Son intervention intervient après les incendies, les pillages et les attaques contre des bâtiments publics qui ont marqué la journée de mobilisation contre la vie chère.

Un avertissement aux électeurs américains avant les élections de novembre

Le vice-président utilise également les images françaises pour attaquer ses adversaires aux États-Unis. « J’espère que les Américains sont attentifs. Voilà l’avenir que les démocrates du Congrès veulent pour votre pays », affirme-t-il. Cette mise en garde intervient à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre 2026, qui détermineront le contrôle du Congrès. Elle prolonge les critiques répétées de JD Vance contre les politiques européennes d’immigration, déjà au cœur de son discours à Munich en février 2025.