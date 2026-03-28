Politique Élections

Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin revendique l’héritage gaulliste

28 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin revendique l’héritage gaulliste
Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin revendique l’héritage gaulliste

De retour sur la scène politique, Dominique de Villepin affiche ses ambitions en vue de l’élection présidentielle de 2027. L’ancien Premier ministre entend incarner une alternative en se positionnant comme héritier du gaullisme, revendiquant une vision souveraine et indépendante de la France.

Après plusieurs années en retrait, il multiplie les prises de parole et interventions publiques pour installer son retour. Son discours met en avant l’autorité de l’État, l’indépendance nationale et une certaine idée de la France, dans la lignée du général de Gaulle.

Une stratégie de repositionnement dans un paysage fragmenté

Dans un contexte politique marqué par la recomposition des droites et des centres, Dominique de Villepin cherche à capter un espace électoral encore incertain. Il tente de se distinguer des figures déjà installées en proposant une ligne plus classique et institutionnelle.

Reste à savoir si ce retour pourra s’imposer face à une concurrence déjà structurée. À deux ans de l’échéance, cette prise de position marque en tout cas le début d’une bataille pour l’héritage gaulliste dans la perspective de 2027.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.