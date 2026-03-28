Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin revendique l’héritage gaulliste

De retour sur la scène politique, Dominique de Villepin affiche ses ambitions en vue de l’élection présidentielle de 2027. L’ancien Premier ministre entend incarner une alternative en se positionnant comme héritier du gaullisme, revendiquant une vision souveraine et indépendante de la France.

Après plusieurs années en retrait, il multiplie les prises de parole et interventions publiques pour installer son retour. Son discours met en avant l’autorité de l’État, l’indépendance nationale et une certaine idée de la France, dans la lignée du général de Gaulle.

Une stratégie de repositionnement dans un paysage fragmenté

Dans un contexte politique marqué par la recomposition des droites et des centres, Dominique de Villepin cherche à capter un espace électoral encore incertain. Il tente de se distinguer des figures déjà installées en proposant une ligne plus classique et institutionnelle.

Reste à savoir si ce retour pourra s’imposer face à une concurrence déjà structurée. À deux ans de l’échéance, cette prise de position marque en tout cas le début d’une bataille pour l’héritage gaulliste dans la perspective de 2027.