9 tendances mode incontournables des défilés internationaux pour l’hiver prochain

Si vous souhaitez être la première à mettre à jour votre garde-robe, il vous suffit de choisir parmi les 9 tendances mode phares des saisons automne et hiver 2025-26. Ainsi, vous serez au sommet de l’élégance et attirerez tous les regards où que vous alliez. La mode de l’hiver prochain vous éblouira par sa diversité, son audace et son raffinement. À vous ensuite de l’interpréter avec votre propre style.

La dentelle

Il ne fait aucun doute que la dentelle apporte une touche de luxe et de sensualité à la silhouette féminine. Si vous êtes une adepte de ce tissu raffiné, vous serez ravie, car il fait partie des 9 tendances incontournables. Il s’invite dans la conception des robes, des bas féminins et des sacs à main.

La fourrure

En pleine saison hivernale, la fourrure vous enveloppera de chaleur de la tête aux pieds. Cette tendance ne se limite pas aux manteaux et vestes, elle s’étend aussi aux robes. Acne Studios a lancé cette mode inédite qui séduira celles en quête d’unicité et de raffinement. La fourrure s’invite également dans les accessoires élégants, tels que les chapeaux, les bottes et les sacs à main, et orne même certaines robes et gants. Ce détail a été particulièrement remarqué dans le défilé Elie Saab pour l’automne-hiver 2025-26. À noter également : la fourrure colorée, qui apporte une touche contemporaine à l’élégance classique. Elle a été mise en avant dans la collection prêt-à-porter de Balmain, sublimant des tenues monochromes.

Les perles

Ne soyez pas surprise si vous apercevez des perles dans chaque détail. Les sacs à main ornés de perles volumineuses sont particulièrement singuliers, comme ceux présentés dans le défilé Chanel. La maison française a construit sa nouvelle collection autour de la perle blanche, symbole de féminité et de sophistication, et l’un des éléments iconiques de Coco Chanel. Nous avons également remarqué les grandes boucles d’oreilles perlées de Givenchy.

Le nœud papillon (ou nœud décoratif)

Le nœud papillon est l’un des symboles les plus féminins. Il ornera vos tenues élégantes en soirée, ainsi que vos looks casual et en maille, sans oublier vos sacs à main, chaussures et accessoires capillaires. Il se décline sous différentes formes, tailles et matières : satin de soie, dentelle, laine, et même en broderies serties de cristaux, de détails métalliques ou de perles colorées.

Les manches volumineuses

Qu’elles soient structurées avec des coupes géométriques ou gonflées dans un style innovant, les manches volumineuses reviennent en force. Elles s’imposent dans les vêtements formels, les vestes et les pulls en maille. Nous devons également mentionner les vestes surprenantes présentées par Givenchy, qui se portent à l’envers (boutons et col ouverts dans le dos), avec des manches exagérément bouffantes.

La taille basse

La coupe taille basse a marqué les années 1920. À cette époque, les robes droites à taille basse symbolisaient l’émancipation des femmes audacieuses, se libérant des contraintes de la mode victorienne. Dans les années 1990 et au début des années 2000 (l’ère Y2K), cette tendance a fait un retour remarqué, notamment popularisée par Paris Hilton. Aujourd’hui, Saint Laurent remet cette mode audacieuse sur le devant de la scène avec des robes élégantes et transparentes, agrémentées de velours et de nœuds papillon pour souligner la taille basse.

Pulls et robes à messages engagés

Lors du défilé Dior à Rome, la collection HER DIOR a mis en avant des pulls imprimés et des robes corsetées ornées de slogans affirmés. Ces messages servent à exprimer une prise de position, soutenir l’autonomisation des femmes et défendre des causes telles que la lutte contre le harcèlement, l’élimination des inégalités économiques entre les sexes et la lutte contre les violences faites aux femmes.

Le cuir et les broderies luxueuses

Toutes les femmes en quête d’un style distinctif et sophistiqué seront séduites par les créations enrichies de broderies artisanales sur du cuir de crocodile, de la mousseline, du velours et du satin luxueux. Ces designs ont été dévoilés par Schiaparelli et ont également marqué les collections de Dior et d’Alexander McQueen. Quant au cuir, une valeur sûre chaque saison, il se décline dans des coupes et couleurs variées, notamment chez Saint Laurent, Chanel et Valentino.

Les imprimés animaliers audacieux

Le monde de la mode est témoin de créations osées inspirées des motifs animaliers, notamment le motif zèbre. Le créateur français Stéphane Rolland s’est particulièrement illustré en présentant une robe haute couture arborant cet imprimé audacieux. L’actrice égyptienne légendaire Yousra a d’ailleurs adopté ce motif lors de la Fashion Week de la haute couture. Aujourd’hui, Olivier Rousteing, directeur artistique de Balmain, met en lumière l’imprimé zèbre dans les looks du quotidien avec des motifs imposants. Les imprimés léopard, panthère et crocodile restent également des incontournables pour la saison prochaine, comme observé dans les créations de Schiaparelli.