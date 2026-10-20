Inondations près de Marseille : des torrents de boue déferlent sur Sausset-les-Pins après de violents orages

De fortes pluies à Sausset-les-Pins provoquent des inondations dramatiques sur la Côte Bleue, avec des torrents de boue emportant débris et terre. Les intempéries touchent également d'autres départements, entraînant fermetures de routes et risques d'inondations rapides. Les autorités prescrivent la prudence et recommandent de limiter les déplacements.

De violentes précipitations ont provoqué d’importantes inondations à Sausset-les-Pins, sur la Côte Bleue, à l’ouest de Marseille. Depuis lundi 19 octobre, un épisode pluvio-orageux particulièrement actif touche le sud-est de la France, entraînant des ruissellements importants dans plusieurs communes des Bouches-du-Rhône. À Sausset-les-Pins, les fortes pluies ont transformé certains secteurs en véritables couloirs d’écoulement, charriant de l’eau boueuse et des débris. Les premières images de ces phénomènes témoignent de la rapidité avec laquelle la situation peut devenir dangereuse lors d’un épisode méditerranéen. La Chaîne Météo signalait dès lundi soir des inondations persistantes dans le secteur de Sausset-les-Pins, alors que des précipitations intenses continuaient de toucher la Côte Bleue, les environs de Martigues et l’étang de Berre.

Les conditions météorologiques se sont encore dégradées dans la nuit de lundi à mardi. Une ligne orageuse active a traversé les Bouches-du-Rhône au petit matin, accompagnée de fortes précipitations, d’une importante activité électrique et localement de grêle. Selon les observations rapportées par La Chaîne Météo, les intensités pluvieuses ont dépassé ponctuellement 30 millimètres par heure dans le département. De telles quantités d’eau, lorsqu’elles tombent sur une courte période, peuvent rapidement saturer les dispositifs d’évacuation et provoquer des écoulements violents dans les rues. Les secteurs situés en contrebas sont particulièrement exposés, car l’eau y converge en entraînant de la terre, des pierres et divers matériaux. À Sausset-les-Pins, la violence du phénomène rappelle la vulnérabilité des communes littorales méditerranéennes face aux épisodes de pluies intenses, notamment lorsque les sols ne peuvent plus absorber les précipitations.

Un épisode méditerranéen qui touche plusieurs départements

Les intempéries ne se limitent pas à la région marseillaise. Depuis lundi, un vaste système pluvieux affecte plusieurs territoires du pourtour méditerranéen, notamment le Gard, l’Hérault, les Cévennes et les Bouches-du-Rhône. Dans la soirée de lundi, les météorologues relevaient déjà des cumuls importants, avec 133 millimètres de pluie en vingt-quatre heures au mont Aigoual et 104 millimètres au Vigan. À Salon-de-Provence, 22 millimètres étaient tombés en une seule heure entre 21 heures et 22 heures. Ces précipitations témoignent de l’intensité de l’épisode en cours. Mardi matin, les pluies continuaient de progresser vers la Provence et la Côte d’Azur. Dans les secteurs déjà touchés, les risques concernent principalement les inondations rapides, les perturbations de circulation et l’accumulation d’eau dans les points bas. La situation nécessite une vigilance particulière pour les automobilistes, car une chaussée recouverte d’eau peut masquer des obstacles, des affaissements ou un courant suffisamment puissant pour entraîner un véhicule.

Les perturbations se font également sentir sur les grands axes de circulation. Mardi matin, la préfecture des Bouches-du-Rhône a appelé les habitants à reporter leurs déplacements en raison de nombreuses routes devenues impraticables. L’A55 était notamment inondée au niveau de La Mède en direction de Martigues, tandis que plusieurs routes départementales et bretelles autoroutières étaient fermées. La RN568 et certains accès aux autoroutes A7 et A54 étaient également concernés par des restrictions. À Sausset-les-Pins, le bilan précis des dégâts matériels et des éventuelles interventions de secours restait à établir mardi matin. Les autorités recommandent de ne pas s’engager sur une route submergée, de limiter les déplacements et de suivre l’évolution des consignes locales. Alors que de nouvelles pluies sont attendues dans le Sud-Est au cours de la journée, la prudence demeure indispensable, même après une accalmie, car les écoulements peuvent rester importants plusieurs heures après les précipitations.