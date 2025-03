Nuits de Fourvière 2025 : Kraftwerk, Clara Luciani, Beth Gibbons et Pomme au programme

Avec 140 représentations mêlant concerts, théâtre, danse et spectacles de magie, les Nuits de Fourvière promettent une édition 2025 riche en diversité artistique. Après avoir attiré 165 000 spectateurs l’an dernier, le festival lyonnais, qui se tiendra du 2 juin au 26 juillet, réunira des têtes d’affiche incontournables telles que Clara Luciani, Kraftwerk, Beth Gibbons, Pomme, Jeanne Added ou encore Jean-Louis Aubert. Les festivités s’ouvriront avec Fontaines D.C., groupe dublinois qui lancera les concerts le 9 juin, avant une série de performances marquantes, notamment celles de M (Matthieu Chedid), Feu! Chatterton, Jorja Smith et Franz Ferdinand.

Au-delà de la musique, le festival mettra à l’honneur d’autres formes de spectacles, avec un “village magique” au cœur de Lyon où les visiteurs pourront découvrir ateliers, expositions et performances autour de l’illusion. La danse sera également mise en lumière, avec une création signée Benjamin Millepied rendant hommage à Jeff Buckley. Fidèle à son esprit éclectique, le festival proposera aussi cinq soirées thématiques, allant du folk au hip-hop, avec une nuit spéciale dédiée au rap et une autre aux rythmes africains. Le tout se clôturera en apothéose avec une soirée karaoké géante “We Can Be Heroes”.

Les billets seront mis en vente le 19 mars à midi, un moment attendu par les amateurs de culture qui espèrent vivre l’expérience unique des Nuits de Fourvière dans le cadre exceptionnel du théâtre antique de Lyon. Entre concerts intimistes et grandes productions scéniques, l’édition 2025 s’annonce comme un voyage artistique captivant au croisement des disciplines et des inspirations.