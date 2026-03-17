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Municipales Paris : Sarah Knafo se retire pour faire gagner Rachida Dati

17 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales Paris : Sarah Knafo se retire pour faire gagner Rachida Dati
Municipales Paris : Sarah Knafo se retire pour faire gagner Rachida Dati Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain. À Paris, la candidate Reconquête Sarah Knafo a annoncé le retrait de sa liste afin de favoriser une victoire de Rachida Dati au second tour. Créditée de 10,40 % des voix au premier tour, elle affirme se retirer « pour Paris », appelant clairement à un rassemblement des électeurs de droite pour battre la gauche. Cette décision s’inscrit dans une dynamique d’union déjà amorcée et renforce les chances de la candidate LR dans un scrutin désormais très ouvert.

Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

À Paris, la candidate Reconquête Sarah Knafo a annoncé le retrait de sa liste afin de favoriser une victoire de Rachida Dati au second tour. Créditée de 10,40 % des voix au premier tour, elle affirme se retirer « pour Paris », appelant clairement à un rassemblement des électeurs de droite pour battre la gauche. Cette décision s’inscrit dans une dynamique d’union déjà amorcée et renforce les chances de la candidate LR dans un scrutin désormais très ouvert.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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