Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

À Paris, la candidate Reconquête Sarah Knafo a annoncé le retrait de sa liste afin de favoriser une victoire de Rachida Dati au second tour. Créditée de 10,40 % des voix au premier tour, elle affirme se retirer « pour Paris », appelant clairement à un rassemblement des électeurs de droite pour battre la gauche. Cette décision s’inscrit dans une dynamique d’union déjà amorcée et renforce les chances de la candidate LR dans un scrutin désormais très ouvert.