La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra en Australie la semaine prochaine dans l’espoir de conclure un accord de libre-échange entre Bruxelles et Canberra, après plusieurs années de négociations.

Cette visite, prévue du 23 au 25 mars, doit inclure une rencontre avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, ainsi qu’avec le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, également présent.

Les discussions entre l’Union européenne et l’Australie avaient échoué en 2023, notamment en raison de désaccords sur les quotas d’importation de viande australienne. Depuis, les deux parties ont relancé les négociations et font état de progrès significatifs.

Canberra cherche à obtenir un accès élargi au marché européen pour ses exportations agricoles, en particulier l’agneau et le bœuf. De son côté, l’Union européenne souhaite une réduction des droits de douane sur ses produits industriels, notamment automobiles, ainsi qu’un meilleur accès aux ressources minières stratégiques australiennes.

Au-delà des enjeux commerciaux, cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large de l’UE visant à renforcer ses partenariats dans la région indo-pacifique, jugée cruciale sur le plan géopolitique.

Dans un contexte de tensions internationales et de recomposition des chaînes d’approvisionnement, notamment vis-à-vis de la Chine, cet accord pourrait marquer une avancée majeure pour les deux partenaires.