MONDE

L’Irak relance ses exportations de pétrole de Kirkouk après un accord avec le Kurdistan

18 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
L’Irak relance ses exportations de pétrole de Kirkouk après un accord avec le Kurdistan
L’Irak relance ses exportations de pétrole de Kirkouk après un accord avec le Kurdistan

L’Irak a repris ses exportations de pétrole brut depuis les champs de Kirkouk vers le port turc de Ceyhan, après un accord conclu entre le gouvernement fédéral à Bagdad et les autorités du Kurdistan irakien.

Selon la compagnie publique North Oil Company, les flux ont redémarré avec une capacité initiale d’environ 250 000 barils par jour, marquant une étape importante dans la coopération énergétique entre les deux parties.

Le gouvernement régional du Kurdistan a confirmé l’accord, précisant qu’un comité conjoint serait mis en place pour superviser les exportations et que les revenus seraient versés au Trésor fédéral irakien.

Les deux camps se sont également engagés à renforcer les mesures de sécurité autour des installations pétrolières afin d’assurer la continuité des opérations dans un contexte régional instable.

Cette reprise intervient alors que les marchés pétroliers sont fortement perturbés par la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, qui a fait grimper les prix du brut de près de 30 % ces dernières semaines.

Dans ce contexte, la relance des exportations irakiennes pourrait contribuer à stabiliser partiellement l’offre mondiale, même si les tensions géopolitiques continuent de peser sur les marchés.

Le Premier ministre du Kurdistan irakien, Masrour Barzani, a indiqué que les exportations reprendraient pleinement dès que possible, évoquant les « circonstances exceptionnelles » auxquelles le pays est confronté.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.