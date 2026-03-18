Le pape Léon XIV a exhorté les États à garantir un accès universel aux soins de santé, affirmant que cette question relevait d’un « impératif moral » pour les sociétés modernes.

S’exprimant lors d’une rencontre avec des participants à une conférence organisée par l’Organisation mondiale de la santé et des représentants de l’Église, le souverain pontife a insisté sur la nécessité de rendre les systèmes de santé accessibles à tous, en particulier aux populations les plus vulnérables.

« La couverture sanitaire universelle est un impératif moral pour les sociétés qui souhaitent se dire justes », a-t-il déclaré, appelant à une approche fondée sur la dignité humaine.

Le pape a également mis en garde contre les conséquences des inégalités d’accès aux soins, estimant que celles-ci pouvaient devenir une source de tensions et de conflits.

S’il n’est pas inédit que le Vatican soutienne l’idée d’un accès élargi aux soins, l’utilisation d’une formule aussi forte souligne l’importance accordée à cette question dans la doctrine sociale de l’Église.

Dans un contexte mondial marqué par des crises sanitaires et des inégalités persistantes, cet appel vise à renforcer la pression sur les gouvernements pour garantir un système de santé plus équitable.