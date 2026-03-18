L’OTAN déploie de nouveaux moyens de défense en Turquie afin de renforcer la protection de ses installations stratégiques, dans un contexte de fortes tensions liées à la guerre en Iran.

Selon le ministère turc de la Défense, un système antimissile Patriot supplémentaire, fourni par les États-Unis, est en cours de déploiement dans la province d’Adana, au sud du pays. Cette région abrite notamment la base aérienne d’Incirlik, où sont stationnés des personnels militaires de plusieurs pays alliés, dont les États-Unis, l’Espagne, la Pologne et le Qatar.

Ce renforcement intervient quelques jours après l’installation d’un autre système Patriot dans la province de Malatya, dans le sud-est de la Turquie, à proximité d’une base radar de l’OTAN. L’objectif affiché est de consolider les capacités de défense aérienne face aux risques de tirs de missiles dans la région.

Les autorités turques ont précisé que ce déploiement s’inscrit dans un dispositif global combinant moyens nationaux et contributions de l’Alliance. Le système Patriot espagnol est déjà opérationnel sur place, et les nouveaux équipements sont coordonnés par le commandement aérien allié basé à Ramstein, en Allemagne.

Ankara souligne que ces mesures répondent à une menace accrue depuis le début du conflit impliquant l’Iran, affirmant que plusieurs missiles auraient déjà été interceptés grâce aux dispositifs de l’OTAN en Méditerranée orientale.

Ce renforcement militaire illustre la volonté de l’Alliance de sécuriser son flanc sud-est, alors que l’instabilité régionale continue de peser sur la sécurité des infrastructures stratégiques et des forces déployées dans la zone.