La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a annoncé la nomination du général Gustavo González López au poste de ministre de la Défense, en remplacement de Vladimir Padrino, en fonction depuis plus d’une décennie.

Figure centrale de l’appareil sécuritaire, González López dirigeait jusqu’ici les services de renseignement intérieur. Sa nomination marque un tournant au sein des forces armées, alors que le pouvoir cherche à consolider son contrôle dans un contexte politique tendu.

Vladimir Padrino, considéré comme l’un des piliers du régime, occupait ce poste depuis 2014. Les autorités n’ont pas précisé les nouvelles fonctions qui pourraient lui être confiées, mais ont salué son rôle au sein de l’armée.

Le nouveau ministre de la Défense est une personnalité controversée sur la scène internationale. Il fait l’objet de sanctions de la part des États-Unis et de l’Union européenne pour des accusations de violations des droits humains.

Ce remaniement intervient dans une période de recomposition du pouvoir à Caracas, marquée par des tensions internes et des enjeux sécuritaires croissants.

Pour plusieurs analystes, cette nomination pourrait traduire une montée en puissance des services de renseignement au cœur de l’appareil d’État, alors que les autorités cherchent à renforcer leur emprise sur les institutions militaires.