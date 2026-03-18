L’Islande pourrait devenir membre de l’Union européenne à l’horizon 2028, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, qui se dit optimiste quant à une relance du processus d’adhésion.

Le gouvernement islandais a proposé l’organisation d’un référendum le 29 août afin de décider de la reprise des négociations avec l’UE, suspendues depuis 2013 après l’arrivée au pouvoir d’un exécutif eurosceptique.

Selon la ministre, une éventuelle adhésion permettrait à l’Islande de renforcer son influence sur les décisions européennes, notamment dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes.

Toutefois, plusieurs points sensibles pourraient compliquer les discussions, en particulier les questions liées à la pêche et à l’agriculture. Le secteur de la pêche, pilier de l’économie islandaise, constitue depuis longtemps un sujet de désaccord avec l’Union européenne, notamment sur la gestion des quotas.

Reykjavik a déjà connu des différends avec Bruxelles sur ces enjeux, ce qui laisse présager des négociations complexes en cas de reprise du processus.

Si les électeurs islandais approuvent la relance des discussions lors du référendum, les négociations pourraient s’intensifier dans les mois suivants, avec l’objectif affiché d’une adhésion d’ici la fin de la décennie.

Cette perspective marque un possible tournant stratégique pour l’Islande, qui pourrait se rapprocher davantage des institutions européennes après plus d’une décennie de pause dans ses ambitions d’intégration.