La militante américaine des droits civiques Dolores Huerta a accusé Cesar Chavez, figure emblématique du mouvement ouvrier aux États-Unis, de l’avoir agressée sexuellement dans les années 1960, ravivant les controverses autour de l’héritage du leader syndical.

Dans un communiqué, Huerta, cofondatrice du syndicat United Farm Workers aux côtés de Chavez, a déclaré avoir décidé de rendre public son témoignage à la suite d’une enquête approfondie publiée par le New York Times.

Cette enquête met en lumière un ensemble d’allégations de comportements sexuels inappropriés visant Chavez, décédé en 1993, incluant des accusations d’agressions sexuelles et de viols impliquant des jeunes femmes, parfois mineures au moment des faits.

Figure majeure des luttes sociales américaines, Cesar Chavez est largement reconnu pour son engagement en faveur des droits des travailleurs agricoles et pour avoir contribué à améliorer leurs conditions de travail.

Les accusations portées par Dolores Huerta, elle-même icône du mouvement des droits civiques, donnent une nouvelle dimension à ces révélations et pourraient conduire à une réévaluation de la mémoire du syndicaliste.

Ces développements s’inscrivent dans un contexte plus large de remise en question de figures historiques à la lumière de témoignages tardifs, alors que les organisations et les institutions sont appelées à examiner leur héritage avec un regard critique.