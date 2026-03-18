Des milliers de personnes se sont rassemblées à Istanbul pour soutenir le maire emprisonné Ekrem İmamoğlu, principal rival politique du président Recep Tayyip Erdoğan, un an après son arrestation pour des accusations de corruption.

Les manifestants, brandissant des drapeaux turcs et les couleurs du Parti républicain du peuple (CHP), se sont réunis devant l’hôtel de ville d’Istanbul à l’appel de l’opposition. Lors du rassemblement, des slogans tels que « Droits, loi, justice » ont été scandés, traduisant les inquiétudes sur l’état de la démocratie dans le pays.

İmamoğlu, considéré comme le candidat le plus sérieux de l’opposition pour la prochaine élection présidentielle, fait face à un procès dont l’issue pourrait compromettre ses ambitions politiques. Les sondages lui attribuent néanmoins une forte popularité face au président en exercice.

L’opposition accuse le pouvoir d’utiliser la justice pour écarter un adversaire politique majeur. Le gouvernement turc rejette ces accusations et affirme que les procédures judiciaires suivent leur cours de manière indépendante.

Le chef du CHP, Özgür Özel, a assuré que son parti maintiendrait la candidature d’İmamoğlu, affirmant que des millions de citoyens soutiennent sa participation à la présidentielle.

À l’approche d’échéances électorales attendues l’an prochain, cette mobilisation témoigne des tensions politiques persistantes en Turquie, où la question de l’indépendance de la justice reste au cœur du débat public.