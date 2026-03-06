Le Brésil est secoué par un scandale impliquant de hauts responsables de la banque centrale, soupçonnés d’avoir secrètement aidé l’homme d’affaires Daniel Vorcaro, propriétaire de Banco Master, une banque récemment mise en liquidation.

Selon les enquêteurs, deux responsables de l’autorité monétaire auraient fourni des conseils confidentiels à Vorcaro concernant ses déclarations réglementaires, alors que son établissement traversait de graves difficultés financières.

La révélation de ces échanges a provoqué une onde de choc à Brasilia et menace d’entraîner la banque centrale dans une affaire de corruption de grande ampleur.

Daniel Vorcaro a été arrêté mercredi dans le cadre d’une nouvelle phase de l’enquête pénale. Les autorités l’accusent d’avoir versé des pots-de-vin à des responsables publics afin d’obtenir leur soutien.

Les investigations ont également mis au jour des messages suggérant que Vorcaro aurait envisagé d’intimider ou d’attaquer plusieurs personnes qu’il considérait comme hostiles à ses intérêts.

Parmi les cibles présumées figureraient d’anciens employés, des membres du personnel domestique ainsi que des journalistes.

La chute de Banco Master a ainsi révélé un réseau d’influence et de conflits d’intérêts qui ébranle la confiance dans certaines des institutions financières les plus puissantes du Brésil.