La chambre basse du Parlement tchèque a voté jeudi pour rejeter une demande judiciaire visant à autoriser la poursuite du Premier ministre Andrej Babis dans une affaire de fraude présumée liée à des subventions de l’Union européenne.

Ce vote protège temporairement le chef du gouvernement, également milliardaire et dirigeant du parti populiste ANO, contre un procès dans une affaire qui le poursuit depuis plusieurs années.

L’enquête porte sur une subvention européenne d’environ 2 millions d’euros accordée en 2008 pour la construction d’un hôtel et d’un centre de conférences près de Prague, connu sous le nom de « Nid de Cigogne ».

Les procureurs soupçonnent que la structure de propriété du projet aurait été modifiée à l’époque afin de permettre à l’entreprise de bénéficier de fonds européens destinés aux petites entreprises.

Andrej Babis a toujours rejeté les accusations et affirme n’avoir commis aucune fraude.

Le vote intervient quelques mois seulement après le retour au pouvoir de Babis, dont le parti ANO a remporté les élections législatives d’octobre dernier.

Cette décision du Parlement empêche pour l’instant les tribunaux de poursuivre l’affaire, mais elle risque de relancer les critiques de l’opposition, qui accuse régulièrement le Premier ministre de chercher à utiliser son influence politique pour éviter un procès.