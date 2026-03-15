Les autorités de Italie examinent plusieurs options pour gérer la situation d’un méthanier russe endommagé qui dérive actuellement en mer Méditerranée, ont indiqué des sources proches du dossier.

Le navire, baptisé Arctic Metagaz, a été endommagé au début du mois lors de ce que Russie décrit comme une attaque de drone ukrainienne. Depuis l’incident, le bâtiment se trouve à la dérive sans équipage dans les eaux internationales, entre Malte et les îles italiennes de Lampedusa et Linosa.

Selon les autorités maritimes italiennes, les dégâts se situeraient au-dessus de la ligne de flottaison et la coque du navire resterait intacte, ce qui limite pour l’instant les risques de naufrage ou de fuite majeure.

L’équipage a été évacué après l’attaque et le navire est désormais escorté par des unités de la marine italienne afin de surveiller sa trajectoire et d’éviter qu’il ne s’approche de ports italiens.

Les autorités étudient différentes solutions, notamment un remorquage ou une intervention technique, afin de sécuriser le navire et d’éviter tout incident environnemental ou maritime dans cette zone stratégique de la Méditerranée.