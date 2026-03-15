Le Parti libéral suédois a annoncé qu’il soutiendrait l’entrée au gouvernement des Démocrates de Suède après les élections législatives prévues en septembre, un accord qui pourrait renforcer les chances du camp conservateur de conserver le pouvoir.

Cette prise de position marque une évolution importante pour les libéraux, qui s’étaient longtemps montrés réticents à coopérer pleinement avec les Démocrates de Suède, un parti anti-immigration dirigé par Jimmie Åkesson.

L’objectif de ce rapprochement est de consolider l’unité du bloc de droite à l’approche du scrutin du 13 septembre en Suède. Les sondages montrent actuellement l’opposition de gauche en tête, ce qui pousse les partis conservateurs à renforcer leur coopération.

Le Parti libéral est le plus petit membre de la coalition gouvernementale actuelle et son soutien pourrait faciliter l’intégration des Démocrates de Suède dans un futur gouvernement si la droite parvient à obtenir une majorité parlementaire.

Ce pacte illustre l’évolution du paysage politique suédois, où les partis traditionnels de droite se rapprochent progressivement des Démocrates de Suède afin de peser face au bloc de gauche lors des prochaines élections.