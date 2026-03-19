Une initiative internationale vise à créer un corridor maritime sécurisé afin de permettre l’évacuation d’environ 20 000 marins bloqués dans le Golfe, en raison du conflit en cours impliquant l’Iran.

Cette proposition, portée par l’Organisation maritime internationale (OMI), intervient alors que des centaines de navires restent immobilisés dans la région, perturbant fortement le trafic maritime et les chaînes d’approvisionnement énergétiques mondiales.

Les États-Unis ont apporté leur soutien à ce projet, qui vise à garantir un passage sécurisé pour les équipages, dans une zone devenue particulièrement dangereuse en raison des affrontements et des menaces sur la navigation, notamment dans le détroit stratégique d’Ormuz.

L’appel à la mise en place de ce corridor intervient après la mort de sept marins dans des incidents liés au conflit, renforçant l’urgence d’une solution humanitaire pour protéger les équipages pris au piège.

Le chef de l’OMI a également exhorté toutes les parties à la désescalade, soulignant les risques croissants pour la sécurité maritime et les conséquences économiques mondiales d’une paralysie prolongée dans cette région clé pour le commerce énergétique.

Si elle est mise en œuvre, cette initiative pourrait permettre de débloquer progressivement la situation, mais elle dépendra étroitement de la coopération des acteurs impliqués dans le conflit et du respect de garanties de sécurité sur le terrain.