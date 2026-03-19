Israël a plus que doublé le nombre de ses soldats le long de la frontière libanaise depuis le début du mois de mars, intensifiant ses opérations militaires contre le Hezbollah dans un contexte de guerre régionale élargie.

Selon un haut commandant israélien, les forces déployées mènent désormais des perquisitions dans les habitations de villages du sud du Liban que l’armée a ordonné d’évacuer. Ces opérations visent à démanteler les infrastructures militaires du Hezbollah, considéré par Israël comme une menace directe à sa sécurité.

Sur le terrain, les frappes aériennes israéliennes se poursuivent, notamment à Beyrouth, tandis que des bombardements d’artillerie visent les zones frontalières. D’importants panaches de fumée ont été observés dans plusieurs localités du sud du Liban, où les combats se sont intensifiés.

Des centaines de milliers de civils ont fui cette région depuis que l’armée israélienne a ordonné l’évacuation des zones situées au sud du fleuve Litani, bastion du Hezbollah soutenu par l’Iran. Le mouvement chiite a, de son côté, multiplié les tirs de roquettes vers le territoire israélien depuis son entrée en guerre le 2 mars.

L’armée israélienne affirme que son objectif est d’empêcher le Hezbollah de maintenir ou de reconstruire des capacités militaires dans cette zone stratégique. Le commandant interrogé n’a toutefois pas précisé le nombre exact de soldats engagés dans ces opérations.

Ce front libanais constitue désormais l’une des dimensions les plus meurtrières du conflit plus large opposant Israël et les États-Unis à l’Iran, faisant craindre une escalade encore plus importante dans la région.