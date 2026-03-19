L’aéroport international Montréal-Trudeau a fonctionné avec un nombre réduit de vols mercredi, après la découverte d’un colis suspect à bord d’un avion à son arrivée.

Selon un porte-parole de l’aéroport, les autorités ont immédiatement déclenché une enquête afin d’évaluer la nature de l’objet. Par mesure de précaution, l’une des deux pistes de l’aéroport a été temporairement fermée, entraînant des perturbations dans le trafic aérien.

Les opérations ont été maintenues, mais à capacité limitée, ce qui a affecté plusieurs vols à l’arrivée comme au départ. Les passagers ont été invités à vérifier l’état de leur vol auprès des compagnies aériennes.

Les autorités n’ont pas précisé la nature exacte du colis ni s’il représentait une menace réelle, mais ont souligné que les protocoles de sécurité avaient été appliqués conformément aux procédures en vigueur.

Ce type d’incident illustre la vigilance constante des services de sécurité dans les infrastructures aéroportuaires, où toute alerte, même non confirmée, peut entraîner des mesures immédiates pour garantir la sécurité des voyageurs et du personnel.

L’enquête était toujours en cours mercredi soir afin de déterminer l’origine et le contenu du colis suspect.