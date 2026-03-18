La Cour constitutionnelle thaïlandaise a accepté d’examiner une requête contestant la légalité des bulletins utilisés lors des élections générales du mois dernier, ouvrant une nouvelle phase d’incertitude politique dans le pays.

Dans un communiqué, le tribunal a indiqué que la Commission électorale disposait de 15 jours pour fournir des explications sur les irrégularités alléguées. À ce stade, aucune mesure immédiate n’a été prise pour suspendre le processus politique en cours.

En conséquence, le vote prévu au Parlement pour désigner le nouveau Premier ministre devrait se tenir comme prévu, malgré les interrogations soulevées par cette procédure judiciaire.

Les contestations portent sur la conformité des bulletins de vote aux règles électorales, un point susceptible d’avoir des implications sur la validité du scrutin dans son ensemble si des irrégularités majeures étaient confirmées.

La décision de la Cour intervient dans un contexte politique déjà tendu en Thaïlande, où les élections sont régulièrement contestées et où les institutions sont fréquemment sollicitées pour trancher des différends électoraux.

L’issue de cet examen pourrait avoir des conséquences importantes sur la stabilité politique du pays, en fonction des conclusions que rendra la juridiction dans les semaines à venir.