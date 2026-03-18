Le roi Charles III accueille le président nigérian Bola Ahmed Tinubu au Royaume-Uni pour une visite d’État de deux jours, la première d’un dirigeant nigérian depuis près de quatre décennies.

La cérémonie officielle se tient au château de Windsor, où le souverain britannique entend mettre en avant les liens historiques, culturels et économiques entre les deux pays. Cette visite intervient alors que les échanges commerciaux entre Londres et Abuja atteignent des niveaux records.

Le président Tinubu, accompagné de son épouse Oluremi, a d’abord été reçu par le prince William et son épouse Kate avant de rejoindre le roi Charles et la reine Camilla pour une cérémonie d’accueil marquée par un salut royal, une procession en calèche et un banquet d’État.

Les autorités britanniques souhaitent profiter de cette visite pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, de l’énergie et de la sécurité.

Le Royaume-Uni abrite par ailleurs une importante diaspora nigériane, estimée à environ 300 000 personnes, qui joue un rôle significatif dans les relations entre les deux nations.

Cette visite symbolise un rapprochement stratégique entre Londres et Abuja, dans un contexte international marqué par des recompositions géopolitiques et économiques.