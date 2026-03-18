Les autorités militaires indonésiennes ont annoncé l’arrestation de quatre officiers soupçonnés d’être impliqués dans une attaque à l’acide visant un militant des droits humains, dans une affaire qui ravive les inquiétudes sur le rôle de l’armée dans la vie civile.

La victime, Andrie Yunus, coordinateur adjoint de la Commission pour les personnes disparues et les victimes de violence (KontraS), a été gravement blessée lors d’une agression survenue le 12 mars. Des assaillants à moto l’ont attaqué à l’acide, lui causant des brûlures sur environ 20 % du visage et du corps.

Selon les autorités, les suspects appartiendraient à une unité de renseignement liée à l’armée, avec des membres issus de différentes branches, dont la marine et l’armée de l’air. Ils ont été placés en détention au siège de la police militaire, qui mène désormais une enquête approfondie.

Le commandant de la police militaire, le major général Yusri Nuryanto, a indiqué que les investigations visaient à établir les responsabilités exactes dans cette attaque, sans fournir davantage de détails sur les motivations présumées.

Cette affaire intervient dans un climat de tension croissante en Indonésie, où des organisations de défense des droits humains dénoncent un retour en force de l’influence militaire depuis l’arrivée au pouvoir du président Prabowo Subianto en 2024.

Des manifestations et mobilisations étudiantes avaient déjà éclaté l’an dernier pour protester contre l’implication accrue des forces armées dans la gestion des affaires publiques, un sujet particulièrement sensible dans ce pays marqué par un passé autoritaire.

L’arrestation de ces officiers pourrait constituer un test pour les autorités, appelées à démontrer leur engagement en faveur de l’État de droit et de la protection des militants.